Абсолютная победа Путина и полный нокаут для его противников

СЕГОДНЯ 05:52 2018-03-19T05:55:26+03:00

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А ведь – свершилось. Тот самый страшный кошмар наших западных «партнеров» стал явью – Владимир Путин избран президентом на новый срок не просто большинство, пусть и подавляющим участников голосования: а большинством всех россиян, имеющих право голоса.

Давайте просто посчитаем. После обработки 98,59% итоговых протоколов за Владимира Путина проголосовали 55 миллионов 13 тысяч 955 человек. ЦИК насчитал в России всего 110,8 млн граждан РФ, имеющих право голоса. Осталось отработать полтора процента, что, если брать явку в 67% будет составлять примерно 1 млн 200 тысяч голосов (плюс-минус какие-то статистические погрешности). При среднем показателе в 76% голосов, отданных за действующего президента, он получит еще, как минимум 960 тысяч голосов, что выведет абсолютное количество проголосовавших за него на новый уровень – порядка 56 миллионов человек. Это больше 50% от всех россиян, имеющих право голоса. По любым меркам и подходам, критериям, шакалам и исчислениям Путин – АБСОЛЮТНО легитимен!

Какой сокрушительный удар получил запад, откуда неоднократно ( да и от нашей либеральной оппозиции тоже) доносились голоса об относительной легитимности руководства страны. Дескать, да, большинство проголосовало за него, но если брать всех избирателей в масштабах всей страны. Отсюда, кстати, и стремление навального со своей компанией к бойкоту – чтобы обеспечить основу для последующей аргументации в ближайшие годы на основе этого тезиса.

А теперь эта основа выбита из-под ног и у наших местных несогласных, и у «партнеров» с Запада, стремящихся всячески дискредитировать ту российскую власть, которая не падает им в ножки и не хочет «платить и каяться».

У леди и джентльменов в высоких кабинетах по обе стороны от Гринвича сегодня день несбывшихся надежд и самых жестоких разочарований. Им остается утешаться лишь тем, что около 30% россиян все же так и не пошли на избирательные участки (или не смогли проголосовать по самым разным причинам), иначе показатели доверия Путину были бы еще больше. Ведь среди тех, кто не проголосовал, открою страшную тайну, большая часть тоже отдала бы свои голоса действующему президенту. Пусть и не те же 76%, но уж половина голосов - совершенно точно.

Ende gut, alles gut, как говорит наш партнер фрау Меркель/в таких случаях.

Товарищи партнеры, вы понимаете, что по легитимности с Владимиром Путиным никто из вас даже попытаться соперничать не сможет? Попробуйте теперь прийти в себя после этого нокаута.

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