2018-03-19T12:32:29+03:00
Политика

В подмосковных Люберцах аннулировали результаты выборов на участке, где был зафиксирован вброс

Напомним, сразу после скандала был отстранен от работы председатель участковой комиссии
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Мособлизбирком признал недействительными выборы на избирательном участке 1480 в Люберцах.

Ранее председатель ведомства Ирина Коновалова заявила, что на участке зафиксировали вброс. После фиксации нарушения указанная урна была опечатана, а все лежавшие в ней бюллетени признали недействительными. Работа участка продолжилась, но позже стало известно, что результаты выборов по этому участку все-таки аннулируют.

- По результатам дня голосования, участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени - недействительными, - заявила глава Московского областного избиркома Ирина Коновалова.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. Как сообщают в ЦИК, обработаны уже 99,84% бюллетеней. 76,6% избирателей проголосовали за Владимира Путина. В тройку лидеров вошли Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Для многих неожиданностью стало четвертое место Ксении Собчак. Далее - Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин.

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