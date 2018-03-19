Песков рассказал, легко ли ему было сбрить усы

СЕГОДНЯ 13:48 2018-03-19T13:48:33+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал спор накануне президентских выборов в стране между журналистом Юрием Дудем и теперь уже экс-кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым. Политик обещал сбрить свои усы, если последний наберет 15% голосов на выборах.

По словам пресс-секретаря, советовать тут что-то очень сложно. Хотя — долг платежом красен. «Я не думаю, что имею на это право. Это может потребовать только тот, кому он обещал», — заявил пресс-секретарь.

При этом Песков отметил, что когда он оказался в подобной ситуации, то ему не составило особого труда взять в руки бритву и выполнить обещание. «Легко», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, каково ему было лишить себя усов.

Курьезный случай произошел в 2014 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поспорил с дочерью Елизаветой, что если она успешно сдаст ЕГЭ, то он сбреет усы. Школьница сдала экзамены на отлично. И отцу ничего не оставалось, как выполнить данное обещание.

Отметим, по итогам обработки 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий в выборах президента победил действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал более 76% голосов. А у Павла Грудинина от КПРФ менее 12%.