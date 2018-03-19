2018-03-19T13:48:33+03:00
Политика

Песков рассказал, легко ли ему было сбрить усы

Пресс-секретаря российского президента попросили прокомментировать недавний спор между Павлом Грудининым и одним из российских журналистов
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments15
Песков прокомментировал спор журналиста Дудя и Павла ГрудининаПесков прокомментировал спор журналиста Дудя и Павла ГрудининаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал спор накануне президентских выборов в стране между журналистом Юрием Дудем и теперь уже экс-кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым. Политик обещал сбрить свои усы, если последний наберет 15% голосов на выборах.

По словам пресс-секретаря, советовать тут что-то очень сложно. Хотя — долг платежом красен. «Я не думаю, что имею на это право. Это может потребовать только тот, кому он обещал», — заявил пресс-секретарь.

При этом Песков отметил, что когда он оказался в подобной ситуации, то ему не составило особого труда взять в руки бритву и выполнить обещание. «Легко», — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, каково ему было лишить себя усов.

Курьезный случай произошел в 2014 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поспорил с дочерью Елизаветой, что если она успешно сдаст ЕГЭ, то он сбреет усы. Школьница сдала экзамены на отлично. И отцу ничего не оставалось, как выполнить данное обещание.

Отметим, по итогам обработки 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий в выборах президента победил действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал более 76% голосов. А у Павла Грудинина от КПРФ менее 12%.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Большинство украинцев работают за рубежом нелегально
Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора и "курильский вопрос"
Джонсон заявил, что Россия пытается «спрятать иголку в стоге сена»
Эксперты ОЗХО приступили к работе на месте инцидента в Солсбери
Президент Германии поздравил Путина с переизбранием
Президент Казахстана Назарбаев поздравил Путина с переизбранием
Высылаемые из Британии российские дипломаты покинут Лондон спецрейсом
Песков: обострение отношений с Западом не влияет на формирование нового правительства
Умер легендарный летчик-испытатель Георгий Мосолов
Парламент Китая изменил состав правительства
СМИ сообщили новую версию отравления Скрипаля
Песков: У Путина есть понятный и впечатляющий план по развитию России
Патриарх поздравил Путина с победой
Пушков высмеял призыв Климкина к ЕС ввести санкции против Шредера
В Кремле призвали Лондон подкрепить антироссийские заявления по делу Скрипаля доказательствами или извиниться
Вслед за Британией Польша собралась выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
Путин встретится с другими кандидатами в президенты
Верховная Рада собирается признать президентские выборы в России нелегитимными
СМИ: В Стамбуле на три часа задержали вылет самолета из-за шутки пассажиров о бомбе
Эксперт: Маловероятно, что Германия поддержит Климкина по вводу санкций против Шредера