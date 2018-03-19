ЦИК: Явка избирателей на президентских выборах превысила 67%
Явка избирателей на состоявшихся 18 марта выборах президента России составила 67,4%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома по состоянию на 6:52 мск.
Согласно сообщению на сайте Центральной избирательной комиссии, общее количество избирателей, включенных в списки, составило 108 млн 425 тысяч 196 человек. При этом данные с некоторых участков еще не обработаны.
При этом общее количество бюллетеней, выданных досрочно, в помещениях для голосования и в не помещений для голосования, составило 73 млн 136 тысяч 207 человек.
Таким образом явка избирателей оценивается в 67,45%. Окончательные итоги плебисцита еще не подведены.
К настоящему времени ЦИК обработал 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий. По предварительным результатам голосования, на выборах президента лидирует действующий глава государства Владимир Путин, которого поддержали 76,67% избирателей.
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