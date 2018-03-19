Великобритания и ЕС согласовали переходный период после Brexit
Великобритания и Европейский союз согласовали условия переходного периода, который наступит сразу после Brexit и продлится до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщила координатор ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье.
"Во время этого периода Великобритания больше не будет участвовать в процессе принятия решений в Евросоюзе, поскольку не будет являться членом ЕС", - сказала политик.
Она подчеркнула, что, при этом, королевство останется частью единого рынка, таможенного союза и европейской политики в целом. Условием остается соблюдение всех правил объединения.
Между тем, как сообщает BBC, к настоящему моменту согласована большая часть соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Главным неразрешенным вопросов остается режим границы с Ирландией.
Напомним, что выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта следующего года.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Лондон рассчитывает провести Brexit на максимально выгодных для себя условиях.
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