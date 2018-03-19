Астрономы рассказали, когда в Москве наступит весна

СЕГОДНЯ 18:03 2018-03-19T18:03:55+03:00

Еще совсем чуть-чуть и в столице начнется таяние снега, набухание почек на деревьях и возвращение птиц с юга

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Уже завтра вечером в Москве наступит так называемая астрономическая весна. Об этом заявили в Московском Планетарии. По подсчетам столичных астрономов, в этом году именно 20 марта, а если быть точнее, то в 19:15 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное. Что, в свою очередь, ознаменует приход весеннего времени года.

Таким образом, как принято считать у астрономов, наступит день весеннего равноденствия. День и ночь будут длиться по 12 часов.

«В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова, день равен ночи. Отсюда и название – равноденствие. Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие», - рассказали в пресс-службе Московского Планетария.

Стоит отметить, что за днем весеннего равноденствия, традиционно, в природе начинают происходить свойственные этому времени года явления: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга. Не за горами и первый весенний гром.

Несмотря на все эти близящиеся весенние приятности, погоды в столице нынче стоят такие, что вериться в хорошее с трудом. Нынешняя весна в Москве стала самой холодной за последние несколько десятилетий. К примеру, в ночь на 18 марта воздух в Москве остыл до минус 19,7 градуса. С начала месяца температура воздуха оказалась на 4,2 градуса ниже средних многолетних значений.