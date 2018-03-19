Авиакомпания AZUR air сможет выполнять полеты после 20 марта

СЕГОДНЯ 18:07 2018-03-19T18:07:38+03:00

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Авиакомпания AZUR air сможет выполнять авиарейсы после 20 марта 2018 года. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило на своем сайте, что с авиакомпании были сняты ограничения, так как перевозчик устранил выявленные ранее замечания и несоответствия нормам воздушного законодательства.

Отмечается, что все самолеты парка этой авиакомпании прошли повторное техническое обслуживание. Кроме того, в ведомстве напомнили, что акционеры ООО "АЗУР эйр" провели кадровые изменения. Главой компании стал Юрий Стогний.

Ранее срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air был ограничен до 20 марта 2018 года. Решение Росавиации о снятии ограничений было принято на основе комплексного анализа отчета AZUR air об устранении недостатков, выявленных при проведении плановой проверки в январе текущего года.