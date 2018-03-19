2018-03-19T18:35:36+03:00
Экономика

Курс доллар превысил 58 рублей впервые с 12 февраля

Рост курса доллара происходит на фоне отказа инвесторов от рисковых активов в ожидании заседания ФРС США
Екатерина БОЛГОВА
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Доллар превысил 58 рублей впервые с 12 февраляДоллар превысил 58 рублей впервые с 12 февраляФото: REUTERS
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В понедельник, 19 марта, курс доллара США превысил 58 рублей впервые с 12 февраля 2018 года. Также отмечает курс евро на фоне отказа инвесторов от рисковых активов в ожидании заседания ФРС США, запланированное на 20-21 марта.

В 14:53 мск курс американской валюты составил 57,95 рубля, на 45,5 копейки превысив уровень закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее курс доллара достиг уровня 58,015 рубля, что является максимумом с 12 февраля. В это время курс евро составил 71,14 рубля, увеличившись на 49,25 копейки.

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник опустилась на 0,18%, составив 66,09 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила 62,2 доллара, снизившись на 0,34%, передает "Интерфакс".

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