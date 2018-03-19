Генпрокуратура не выявила серьезных нарушений на выборах-2018

СЕГОДНЯ 18:43 2018-03-19T18:43:59+03:00

В ведомство поступило 102 обращения, но все они не могли оказать влияния на результаты избирательной гонки

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Генеральная прокуратура России не выявила серьезных нарушений на выборах президента страны, которые состоялись 18 марта этого года. Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"Нарушений, которые бы могли оказать влияние на результаты выборов президента Российской Федерации, не зафиксировано", - сказал он.

Между тем, всего в прокуратуру поступило 102 подобных обращения, касающихся информационного обеспечения, списков избирателей и незаконной агитации. Большая часть из них была направлена на проверку в избирательные комиссии и органы внутренних дел.

Кроме того, ранее генеральный прокурор Юрий Чайка приказал создать рабочие группы и наладить систематический обмен информацией с другими ведомствами с целью своевременного предупреждения и устранения нарушений законодательства.

Напомним, что об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента РФ сообщили также иностранные наблюдатели, передает сайт kp.ru.