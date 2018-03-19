Иностранные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах президента РФ
Иностранные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на состоявшихся 18 марта выборах президента России.
Об этом сообщил директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пан Давэй, входящий в миссию от международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO.
По его словам, выборы проходили организована и в полном соответствии всем основным регламентам. В качестве примера Пан Давэй привел Смоленск, который посетил в составе миссии наблюдателей.
«Мы не заметили серьезных нарушений законодательства. Все проходило открыто и в демократической обстановке...Избирателям была предоставлена полная возможность выбирать главу государства», - подчеркнул специалист.
В свою очередь депутат Европарламента от Великобритании Дженис Аткинсон обратила внимание на «прекрасный уровень явки».
«Несмотря на мороз и раннее утро, люди приходили, чтобы исполнить свой гражданский долг», - сказала Аткинсон.
В частности, высочайшая явка была зарегистрирована в Крыму, отметила наблюдатель.
Как сообщал сайт «КП», по итогам подсчета большинства голосов, на прошедших в воскресенье президентсикх выборах лидирует действующий глава государства Владимир Путин, который смог заручиться поддержкой 76,67% избирателей.