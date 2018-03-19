СЕГОДНЯ 10:50 2018-03-19T10:50:32+03:00

Иностранные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах президента РФ Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Иностранные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на состоявшихся 18 марта выборах президента России.

Об этом сообщил директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пан Давэй, входящий в миссию от международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO.

По его словам, выборы проходили организована и в полном соответствии всем основным регламентам. В качестве примера Пан Давэй привел Смоленск, который посетил в составе миссии наблюдателей.

«Мы не заметили серьезных нарушений законодательства. Все проходило открыто и в демократической обстановке...Избирателям была предоставлена полная возможность выбирать главу государства», - подчеркнул специалист.

В свою очередь депутат Европарламента от Великобритании Дженис Аткинсон обратила внимание на «прекрасный уровень явки».

«Несмотря на мороз и раннее утро, люди приходили, чтобы исполнить свой гражданский долг», - сказала Аткинсон.

В частности, высочайшая явка была зарегистрирована в Крыму, отметила наблюдатель.

Как сообщал сайт «КП», по итогам подсчета большинства голосов, на прошедших в воскресенье президентсикх выборах лидирует действующий глава государства Владимир Путин, который смог заручиться поддержкой 76,67% избирателей.