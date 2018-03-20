2018-03-20T03:46:32+03:00
Политика

Россия и Китай не дали СБ ООН провести заседание по правам человека в Сирии

Представители РФ и КНР объяснили, что этот вопрос – не предмет для обсуждения в Совбезе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россия и Китай заблокировали заседание Совбеза ООН по СирииРоссия и Китай заблокировали заседание Совбеза ООН по СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия и Китай не позволили Совету Безопасности ООН провести заседание по вопросам соблюдения прав человека в Сирии, на котором настаивали Великобритания и Соединенные Штаты. Планировалось, что на встрече выступит верховный комиссар Всемирной организации по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

«Мы не видим оснований для данного мероприятия, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности. Для этого в Женеве работает Совет по правам человека», - пояснил позицию нашей страны заместитель российского постпреда Геннадий Кузьмин.

Он добавил, что «одно лишь присутствие господина Раада аль-Хусейна в Нью-Йорке не является убедительной причиной для того, чтобы он выступал с брифингом в СБ».

Представитель Китая Шен Бо, поддержавший предложение России, напомнил, что у всех структур ООН – собственные функции.

В итоге против проведения заседания по Сирии проголосовали четыре страны: РФ, КНР, Казахстан и Боливия, «за» – восемь: США, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Кувейт, и Перу. Кот-Д'Ивуар, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались.

Председательствующий в СБ в марте голландский постпред Карел Ян Густаф ван Остером объявил, что заседание не состоится, поскольку этот пункт повестки дня не набрал ужное количество голосов, передает ТАСС.

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