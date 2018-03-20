СЕГОДНЯ 10:55 2018-03-20T11:13:54+03:00

Бывший глава государства задержан по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года

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Экс-президент Франции Николя Саркози арестован полицией по обвинению в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2012 года.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники во французском суде.

Предвыборной кампанией Саркози занималось PR-агентство Bygmalion. По версии следствия, финансирование его деятельности частично проводилось по поддельным счетам, чтобы скрыть превышение бюджета, установленного законом для каждого участника президентской гонки.

В свою очередь источники газеты le Monde утверждают, что арест бывшего президента может быть связан со скандальным расследованием вокрег финансирования его кампании 2007 года.

Как сообщал сайт kp.ru, в 2014 году полиция уже задерживала Саркози на сутки для дачи показаний по коррупционному делу, связанному с его предвыборной кампанией 2007 года. Предполагалось, что тогда еще будущий французский лидер получил взятку в размере 50 тысяч евро от совладелицы косметической компании L'Oreal Лилиан Бетанкур. Однако в октябре 2013 года суд счел обвинения неубедительными и дело было закрыто.