2018-03-20T13:15:47+03:00
Общество

Песков призвал цитировать Макаревича правильно

Ранее СМИ написали, что музыкант назвал граждан злобными дебилами
Алексей КАРЕЛИН
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Андрей Макаревич удивился разразившемуся из-за его комментария скандалу.Андрей Макаревич удивился разразившемуся из-за его комментария скандалу.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Пресс-секретарь президента Росиии Дмитрий Песков заметил, что СМИ неправильно процитировали музыканта Андрея Макаревича. Ранее СМИ распространили информацию, согласно которой певец назвал граждан "злобными дебилами", что вызвало большой резонанс в информационном обществе.

«Вы неправильно процитировали. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно. А в целом - это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении», - заявил Песков.

Ранним утром Макаревич на своей странице в Фейсбуке удивился цитируемости своей фамилии и количеству поступающих к нему звонков. Разобравшись, в чем дело, музыкант подчеркнул, что не называл россиян приписываемым ему оскорблением.

Сейчас музыкант находится на гастролях в США. В разговоре со спецкорреспондентом «Комсомольской правды» Александром Гамовым Макаревич назвал новости о «злобных дебилах» чушью и отказался ее комментировать.

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