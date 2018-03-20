2018-03-20T07:52:24+03:00
Общество

Андрей Макаревич: Не собираюсь комментировать всю чушь, которая разразилась после моих слов

Ранее музыкант выразил мнение, что кто-то в России сознательно превращает население в «злобных дебилов»
Денис СУХОВ
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Андрей МакаревичАндрей МакаревичФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Музыкант Андрей Макаревич, который в настоящее время находится на гастролях в США, не намерен комментировать свои слова о том, что кто-то превращает россиян в злобных дебилов.

Об этом лидер «Машины времени» заявил в интервью специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Гамову.

«Всю эту чушь, которая разразилась после моих слов, комментировать не собираюсь. И еще... Тебе не кажется, что истерика, которая началась, как раз и подтверждает правильность моих слов?», - сказал Макаревич.

Напомним, ранее знаменитый музыкант сравнил поведение россиян и американцев, отметив, что последние ведут себя спокойнее, веселее и добрее. Макаревич поделился ощущением, будто кто-то осознанно превращает население нашей страны в «злобных дебилов».

В свою очередь слова Макаревича прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила желающим назвать соотечественников «злобными дебилами» о социальном эксперименте 2018 года, когда кандидат в президенты РФ назвала россиян «генетическим отребьем» и набрала на выборах 1,6%.

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