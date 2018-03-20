2018-03-20T14:14:50+03:00
Спорт

Путин приступил к вручению наград призерам Паралимпиады-2018

Наши спортсмены заняли второе общекомандное место на соревнованиях в Пхенчхане [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В Кремле началось вручение государственных наград паралимпийцам, вернувшимся с соревнований в южнокорейском Пхенчхане. В церемонии награждения участвует, в частности, президент России Владимир Путин.

Напомним, что в этом году наши атлеты выступали под нейтральным флагом. Всего на Паралимпийские игры отправились 30 россиян и шесть спортсменов-ведущих. По итогам соревнований наша команда завоевала 24 медали - восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Такое количество наград позволило российским паралимпийцам занять второе место в общекомандном зачете, уступив лишь американцам.

Владимир Путин в Кремле встречается с паралимпийцами.Российские паралимпийцы завоевали 24 медали, из них восемь золотых. Сегодня наши спортсмены-герои встречаются с президентом в кремле.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что главным героями Паралимпиады 2018 года стали три наши девушки - биатлонистка Екатерина Румянцева, которая завоевала сразу три золотых медали, а также ее коллеги Анна Миленина и Михалина Лысова, дважды занимавшие первые места на пьедестале.

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