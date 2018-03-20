LADA Vesta была удостоена австрийской премии за свою экономичность

СЕГОДНЯ 15:00 2018-03-20T15:00:19+03:00

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Российский автомобиль LADA Vesta был признал самым экономичным среди других новых моделей в сегменте компакт-класса по версии австрийского автомобильного сообщества Marcus. Объявление лауреатов состоялось в штаб-квартире данного клуба в Вене.

Уточняется, что LADA Vesta получила премию в номинации "Экономичная новинка", всего же их три, включая "Безопасную новинку" и "Инновационная новинка". Экспертам предстояло выбрать из 49 машин лучшую в каждом сегменте автомобильной промышленности.

В номинации на самую экономичную новинку учитывались такие показатели, как стоимость транспортного средства, расходы на его обслуживание и топливо, а также потеря стоимости. В результате среди городских малолитражек лидером оказалась Kia Picanto 1.0 MPI Neon, а в категории компактного класса победила LADA Vesta в кузове седан и с объемом двигателя 1,6 л.

Первые места в других сегментах распределились следующим образом: среди автомобилей С-класса - это Renault Grand Scnic Energy dCi 110 Zen, компактные кроссоверы - Kia Stonic 1,25 MPI ISG Titan und Seat Arona 1,0 EcoTSI Reference, лучшим в категории больших кроссоверов оказался Peugeot 5008 1,6 BlueHDI 100 S&S Access, а в классе люкс - Range Rover Velar 2,0 Diesel.

Между тем, в номинации "Безопасные новинки" победу среди малолитражек одержали сразу две модели - Seat Ibiza и VW Polo. В компакт-классе лидерство заняла Honda Civic, в С-классе - Kia Stinger и VW Arteon, среди компактных кроссоверов - Skoda Karoq, больших кроссоверов - Volvo XC60, а в классе люкс - Audi A8. В этом случае специалисты обращали внимание на множество характеристик. включая активные и пассивные системы безопасности, передает ТАСС.