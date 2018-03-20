2018-03-20T15:07:22+03:00
Политика

Апелляционный суд Киева оставил под арестом главу Центра освобождения пленных

Украинские власти подозревают Владимира Рубана в подготовке терактов
Денис СУХОВ
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Владимир Рубан. Фото: Михаил Соколов/ТАССВладимир Рубан. Фото: Михаил Соколов/ТАСС
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Апелляционный суд Киева оставил под стражей главу украинской общественной организации Центр освобождения пленных Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов.

Таким образом суд отклонил апелляцию защиты Рубана, стремившейся обжаловать решение об аресте.

«Примененную к Владимиру Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая 2018 года оставить без изменений, а поданную апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», - постановила судья.

Также суд не удовлетворил ходатайство депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, вызвавшейся взять Рубана на поруки.

Как сообщал ранее сайт «КП», 8 марта СБУ задержала Рубана при пересечении линии соприкосновения в Донбассе со стороны Донецкой народной республики. В машине руководителя «Центра освобождения пленных» обнаружили большое количество оружия, включая миномет и около десяти автоматов Калашникова.

На следующий день против него были выдвинуты обвинения в подготовке террористических актов и покушения на президента Украины.

Отметим, что СБУ запретило Рубану посещать Донбасс еще в начале 2017 года. До этого он совершил несколько поездок в народные республики под предлогом организации обмена пленными.

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