2018-03-09T10:12:44+03:00
Политика

На Украине сообщили о задержании главы центра освобождения пленных

По некоторым данным, пограничники скрутили Владимира Рубана на пункте пропуска «Майорск»
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Валерий Шарифулин/ТАССФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В пятницу, 9 марта, появилась информация о задержании руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. По некоторым данным, пограничники скрутили посредника по обмену пленными на пункте пропуска «Майорск», когда тот пытался въехать на подконтрольную Киеву территорию из Донецкой народной республики (ДНР).

Первым о задержании сообщил украинский волонтер Мирослав Гай. На своей странице в Facebook он заявил, что при главе «Офицерского корпуса» якобы было большое количество оружия.

Затем же задержание Рубана подтвердил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В комментарии к посту Гая он написал: «Это не случайное задержание», добавив, что уверен в этом на 100%.

Стоит отметить, Владимир Рубан с 2014 года занимается переговорами по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. А в феврале прошлого года, как сообщал сайт kp.ru, он вместе с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко навещал украинских военнопленных в ДНР и ЛНР.

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