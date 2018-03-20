2018-03-20T15:48:12+03:00
В мире

Министр юстиции Норвегии уволилась из-за поста о правах террористов

Ранее Сильви Листхеуг написала в своем Facebook, что оппозиционеры ставят исламистов выше безопасности нации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Минюста Норвегии Сильви ЛистхеугГлава Минюста Норвегии Сильви ЛистхеугФото: REUTERS
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Глава Министерства юстиции Норвегии Сильви Листхеуг во вторник, 20 марта, сообщила о своем уходе в отставку. Такое решение политик приняла после скандала, разгоревшегося в связи со сделанной ею публикацией в социальных сетях.

Напомним, 9 марта глава ведомства обвинила оппозиционную Рабочую партию в том, что она ставит "права террористов выше безопасности нации". К соответствующему посту в своем Facebook Листхеуг прикрепила фотографию с изображением боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ). Через несколько часов министр удалила данную запись.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что вскоре после появления данного поста лидер Рабочей партии Йонас Гар Стере обвинил главу Минюста в разжигании ненависти, которая стала причиной массового убийства людей 22 июля 2011 года. Тогда правый экстремист Андерс Брейвик совершил два нападения в Осло и на острове Утойя, жертвами которых стали 77 человек.

"Вместе с простыми людьми я продолжу отстаивать свободу слова и жесткую иммиграционную политику", - написала Листхеуг в своем последнем посте.

Она также назвала действия оппозиционеров достойными "детского сада" и обвинила политиков в "охоте на ведьм".

Примечательно, что министр объявила об отставке всего за несколько часов до того, как в норвежском парламенте должно было состояться голосование по вопросу о доверии ей.

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