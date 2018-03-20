Итоги голосования отменили на столичном участке №1910

СЕГОДНЯ 15:45 2018-03-20T15:45:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативная реакция территориальной избирательной комиссии (ТИК) последовала после того, как в соцсетях появилась информация о том, что в Нагорном районе на участке №1910 копия протокола отличается от оригинала. В результате количество голосов, отданных за всех кандидатов в президенты, получилось больше реального.

Мосгоризбирком быстро отреагировал на информацию, вызвал председателя территориальной комиссии, выяснил, что это действительно так. По рекомендации Мосгоризбиркома результаты голосования на избирательном участке №1910 были отменены, а итоги голосования в Нагорном районе подведены без учета этого участка.

- Члены ТИК подвели итоги района без учета этого участка, а результаты этого участка отменили по нашей рекомендации, дальше с этой ситуацией будут разбираться правоохранительные органы, - сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.