2018-03-20T15:45:54+03:00
Политика

Итоги голосования отменили на столичном участке №1910

Причиной стали расхождения данных в итоговых протоколах
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Оперативная реакция территориальной избирательной комиссии (ТИК) последовала после того, как в соцсетях появилась информация о том, что в Нагорном районе на участке №1910 копия протокола отличается от оригинала. В результате количество голосов, отданных за всех кандидатов в президенты, получилось больше реального.

Мосгоризбирком быстро отреагировал на информацию, вызвал председателя территориальной комиссии, выяснил, что это действительно так. По рекомендации Мосгоризбиркома результаты голосования на избирательном участке №1910 были отменены, а итоги голосования в Нагорном районе подведены без учета этого участка.

- Члены ТИК подвели итоги района без учета этого участка, а результаты этого участка отменили по нашей рекомендации, дальше с этой ситуацией будут разбираться правоохранительные органы, - сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В американской школе в Мэриленде устроили стрельбу
Палестина потребовала от ХАМАС освободить сектор Газа
В Москве задержали мужчину, ранившего сотрудника метро ножом в шею
Надежда Савченко припугнула депутатов Верховной рады "бабахом"
Познер об аресте Николя Саркози: "Видимо, у полиции есть причины"
Ространснадзор приостановил полеты Ан-148
Telegram отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки переписок
Министр юстиции Норвегии уволилась из-за поста о правах террористов
Посол Молдавии в России вернется в Москву
Поклонская метко ответила на "злобных дебилов" Макаревича
Апелляционный суд Киева оставил под арестом главу Центра освобождения пленных
Молодежный парламент при Госдуме предложил ввести в школах уроки робототехники
LADA Vesta была удостоена австрийской премии за свою экономичность
Глава Еврокомиссии поздравил Путина с победой на выборах
Минобороны РФ: Сирийские войска освободили 65% территории Восточной Гуты
Трамп к 23 марта может ввести пошлины на товары из Китая на сумму в 60 млрд долларов
Радио «Комсомольская правда» побило рекорд по числу радиослушателей в Москве
Британия решила доверить расследование дела Скрипаля экспертам ОЗХО
Путин приступил к вручению наград призерам Паралимпиады-2018
Шойгу рассказал об изменениях в госпрограмме вооружений до 2027 года