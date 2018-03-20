Палестина потребовала от ХАМАС освободить сектор Газа
Администрация Палестины потребовала от движения ХАМАС в самое ближайшее время полностью передать сектор Газа законному правительству автономии.
"Палестинское правительство готово взять ответственность за Газу, чтобы спасти ее от опасностей, которыми она окружена, и не дать Израилю возможности разделить Палестину», - приводится заявлении администрации гособразования.
В случае отсутствия понимания по данному вопросу и невыполнения предъявленных требований правительство Палестины пригрозило перейти к более решительным шагам в отношении ХАМАС. Правда, к каким именно - не уточняется.
ХАМАС последние десять лет правит в секторе Газа в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, военных конфликтов и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.
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