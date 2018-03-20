2018-03-20T15:55:31+03:00
Происшествия

В Москве задержали мужчину, ранившего сотрудника метро ножом в шею

Пострадавший же был доставлен в научно-исследовательский институт им. Склифосовского
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мотивы мужчины, напавшего на сотрудника метрополитена, пока неизвестныМотивы мужчины, напавшего на сотрудника метрополитена, пока неизвестныФото: Архив "КП"
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Во вторник, 20 марта, неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности московского метрополитена после того, как тот попросил пассажира предоставить ручную кладь для досмотра. В настоящий момент злоумышленник задержан, а пострадавший доставлен в научно-исследовательский институт скорой помощи им. Склифосовского.

"Сотрудник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. В это время пассажир достал из правого кармана куртки предмет, похожий на нож, и нанес сотруднику метрополитена несколько ударов в область шеи, после чего скрылся с места происшествия", - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она подчеркнула, что конфликт произошел в вестибюле станции метро "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии. Спустя четыре часа оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить место нахождения нападавшего. Им оказался 43-летний житель Москвы, передает "Интерфакс".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Мотивы действий злоумышленника пока неизвестны. Данных о состоянии пострадавшего сотрудника метрополитена также не поступало.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в конце февраля мужчина, прилетевший в Москву из Женевы, напал на полицейского в аэропорту Шереметьево.

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