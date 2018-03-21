2018-03-21T06:57:51+03:00
Политика

Лавров в Токио обсудил с японским коллегой подготовку к визиту Путина в Японию

Глава МИД России отметил, что отношения двух стран развиваются динамично
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава МИД России Сергей Лавров со своим японским коллегой Таро Коно в ТокиоГлава МИД России Сергей Лавров со своим японским коллегой Таро Коно в ТокиоФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Токио обсудил со своим японским коллегой Таро Коно предстоящий визит Владимира Путина в страну Восходящего Солнца.

«Безусловно, главным событием года является встреча наших лидеров в мае, мы заинтересованы в том, чтобы сегодняшние переговоры использовать для максимально эффективной подготовки этого события», - сказал российский дипломат на встрече с главой МИД Японии.

Он подчеркнул принципиальную важность интенсивного диалога между двумя странами для последовательной реализации существующих договоренностей.

«В целом считаю, что наши отношения развиваются динамично, хотя конечно есть направления, где бы нам хотелось увидеть больше движения», - приводит слова Сергея Лаврова Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после победы Владимира Путина на выборах президента России 18 марта генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил о намерении Токио продолжать не только тесное сотрудничество с Москвой, но и «настойчивые переговоры» по Курильским островам.

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