2018-03-21T09:50:48+03:00
В мире

СМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в США

Поводом стал инцидент в штате Аризона, где беспилотный внедорожник компании Uber насмерть сбил велосипедистку
Денис СУХОВ
Поделиться:
СМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в СШАСМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Японский автогигант Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в США. Решение было принято после того, как тестируемый компанией Uber беспилотный внедорожник насмерть сбил велосипедистку в штате Аризона.

Приостановку испытаний объяснили необходимость снизить стресс, который испытывают после происшествия в Аризоне водители-тестировщики, находящиеся в беспилотных автомобилях во время испытаний.

В настоящее время Toyota испытывает на дорогах общего пользования в штатах Калифорния и Мичиган две системы автоматизированного управления автомобилем. Первая подразумевает полностью беспилотное вождение — именно эти тесты приостановлены. Вторая программа призвана брать на себя управление машиной только в экстренных ситуациях, ее отработка продолжается.

В понедельник в Аризоне погибла 49-летняя велосипедистка, которая нарушила правила дорожного движения и была сбита беспилотным внедорожником Volvo, тестируемым компанией Uber. В местной полиции считают, что столкновение было неизбежным независимо от того, кто управлял машиной: находившийся внутри специалист или автоматика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сергей Лавров подшутил над своим японским коллегой в Токио
В США умер миллиардер Питер Петерсон
Президент Мьянмы подал в отставку после двух лет правления
ЦБ отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка»
Инвесторы хотят засудить Facebook из-за скандала вокруг Cambridge Analytica
Израильские военные рассекретили подробности уничтожения сирийского ядерного реактора в 2007 году
СМИ: Трамп заявил Путину об обеспокоенности из-за новых российских оружейных разработок
Советники Трампа пытались уговорить его не поздравлять Путина
Погода в Москве 21 марта будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег
Лавров в Токио обсудил с японским коллегой подготовку к визиту Путина в Японию
США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию России. Признание Пентагона
В США хотят активнее бороться с «пропагандой» из России и Китая
Белый дом: Трамп внес в сенат кандидатуру Помпео на пост госсекретаря США
В Техасе взорвалась очередная посылка с бомбой
Маккейну не понравилось, что Трамп поздравил Путина с победой
В Греции задержали россиянку по делу об убийстве журналистки на Мальте
Полиция США назвала имя подростка, устроившего стрельбу в школе в Мэриленде
Боевики обстреляли рынок под Дамаском, погибли 37 человек
Украина рассказала, куда ушли взысканные с «Газпрома» $3,8 миллиона
В госдепе США назвали звонок Трампа Путину «протокольным»
США могут ввести санкции против компаний, работающих над «Северным потоком – 2»
В Британии разбился самолет Королевских ВВС, один человек погиб
Суд отказал Трампу в иммунитете по делу о сексуальных домогательствах
Самолет с высланными из Британии российскими дипломатами прибыл в Москву
Путин получил почти 85% избирательских голосов за рубежом
Генсек ООН намерен поздравить Путина с победой на выборах в письме