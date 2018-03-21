СМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в США

СЕГОДНЯ 09:50 2018-03-21T09:50:48+03:00

Поводом стал инцидент в штате Аризона, где беспилотный внедорожник компании Uber насмерть сбил велосипедистку

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Японский автогигант Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в США. Решение было принято после того, как тестируемый компанией Uber беспилотный внедорожник насмерть сбил велосипедистку в штате Аризона.

Приостановку испытаний объяснили необходимость снизить стресс, который испытывают после происшествия в Аризоне водители-тестировщики, находящиеся в беспилотных автомобилях во время испытаний.

В настоящее время Toyota испытывает на дорогах общего пользования в штатах Калифорния и Мичиган две системы автоматизированного управления автомобилем. Первая подразумевает полностью беспилотное вождение — именно эти тесты приостановлены. Вторая программа призвана брать на себя управление машиной только в экстренных ситуациях, ее отработка продолжается.

В понедельник в Аризоне погибла 49-летняя велосипедистка, которая нарушила правила дорожного движения и была сбита беспилотным внедорожником Volvo, тестируемым компанией Uber. В местной полиции считают, что столкновение было неизбежным независимо от того, кто управлял машиной: находившийся внутри специалист или автоматика.