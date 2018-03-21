Лавров заявил, что Британия сознательно подрывает отношения с Россией

СЕГОДНЯ 10:55 2018-03-21T10:55:32+03:00

Глава МИД РФ напомнил о принципе взаимности, если антироссийские действия будут продолжаться

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Власти Великобритании намеренно подрывают отношения с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений. Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, конечно же, никто не отменял принцип взаимности», - сказал Лавров на пресс-конференции в Токио

Он выразил надежду на помощь Токио:

«Мы выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло», - отметил Лавров.

Министр также подчеркнул, что британские власти выдвинули обвинения против России, не дожидаясь не только суда, но и завершения расследования.

«Англосаксонское право пополняется новым очень интересным инцидентом», - отметил он.

В свою очередь, министр иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Токио считает важным тщательно разобраться в произошедшем, передает «Российская газета».

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