Британия отравила отношения с Россией

СЕГОДНЯ 18:59 2018-03-16T19:36:50+03:00

Борис Джонсон договорился до того, что обвинил Владимира Путина в том, что он лично отдал приказ о применении химического оружия на территории Альбиона Фото: REUTERS

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Судя по тому, что здесь сейчас происходит, официальный Лондон не собирается останавливаться в антироссийском раже в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Из встреч с британцами складывается также твердое впечатление, что «секретные меры», подготовленные правительством Терезы Мэй - еще более драконовские, чем шаги, о которых премьер-министр объявила 14 марта в палате общин. К тому же министр иностранных дел Борис Джонсон в пятницу договорился до того, что обвинил Владимира Путина в том, что президент, скорее всего, лично отдал приказ о применении химического оружия на территории Альбиона.

«РАЗОРИМ ИХ «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

Один из моих собеседников назвал «самой сильной из предстоящих репрессий» замораживание активов богатых россиян. На Британских островах находятся денежные активы и недвижимость, причем часто шикарная, десятков тысяч наших соотечественников. После отравления Скрипаля правительство решило использовать в качестве одного из орудий возмездия закон Unexplained Wealth Orders, который принят совсем недавно – в декабре прошлого года. Согласно ему, владельцы дорогой недвижимости должны объяснить происхождение денег, на которые она куплена. Если доказательство невразумительное, имущество конфискуется. Надо также объяснять, откуда взялись деньги на счету. Иначе он замораживается.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия потеряли сознание возле торгового центра The Maltings в английском Солсбери. Позднее выяснилось, что они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического веществаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые правила распространяются на «политически значимых лиц». Это депутаты, высокопоставленные чиновники (не только нынешние, но и бывшие), их помощники и родственники, крупные бизнесмены.

Очень жесткое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Бен Уоллес: «Когда мы доберемся до них, то создадим такую обстановку, что им придется жить в тяжелых условиях. Мы осведомлены об их замыслах. Разорим их осиное гнездо!»

Приведу имена лишь некоторых лиц, которые, как здесь утверждается, имеют «запасной аэродром» на территории Альбиона: предприниматель Владислав Доронин, акционер «Альфа-групп» Герман Хан, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, совладелец ряда лондонских ресторанов Роман Зельман, экс-глава «Банка Москвы» Андрей Бородин, бывший владелец «Инкредитбанка» и «СТБ банка» Герман Горбунцов… И, естественно, Абрамович, Усманов. Список можно продолжать еще долго.

ЖАЖДУТ КРОВИ

В войне с Россией надо применять и «мягкую силу», - утверждают те, кто жаждет крови. Среди прочего, держать грязные русские деньги подальше от британских школ и университетов. Колумнист «Таймс» Дженни Расселл сообщает, что количество учебных виз для наших соотечественников увеличилось за десять лет в три раза и призывает аннулировать их для членов семей, которые находятся в черном списке правительства.

«Одна бывшая ученица рассказывала, что богатый русский мальчик в ее школе совершенно открыто говорил, что его отец – член русской мафии», - пишет миссис Расселл.

Складывается впечатление, что «секретные меры», подготовленные правительством Терезы Мэй - еще более драконовские, чем шаги, о которых премьер-министр объявила 14 марта в палате общинФото: REUTERS

Но можно ли отнести к «мягкой силе» угрозы физической расправы, которые поступают в адрес не только наших журналистов (я писал о полученнном на днях послании, где мне сообщалось, что я «уже лежу дохлый в земле»), но и нашим дипломатам? Посол РФ Александр Яковенко в этой связи сказал, что в Британии очень много психически неуравновешенных людей и личностей с криминальным прошлым. Это так, и нынешняя обстановка, конечно, подогревает их к агрессии. Об этом говорю и коллегам из лондонских газет и ТВ, которые обращаются ко мне после публикации в «КП». И добавляю, что меня совсем не привлекает перспектива лечь дохлым в чужую землю…

Раздается и требование «настоящего бойкота» чемпионата мира по футболу. Мол, запрет на приезд в Россию членов королевской семьи и официальных лиц – не достаточное наказание. Москва, якобы, добилась проведения у себя чемпионата благодаря взяткам и закулисным играм. И обстановка там будет летом очень опасная для британцев. Причем, как для футболистов, так и для болельщиков. Поэтому Форин–офису следует всерьез нажать на Футбольную Ассоциацию Англии и не пустить спортсменов в «ужасную Россию».

А лидер либерально-демократической партии Винс Кейбл демонстрирует «глобальный подход». «Британия должна повести за собой другие европейские государства и коллективно бойкотировать чемпионат», - заявил он.

Ряд депутатов ополчился на знаменитого тренера Жозе Моуринью. Пусть он откажется работать комментатором на «кремлевскую телекомпанию «Russia Today» во время чемпионата.

ЗДРАВЫЕ ГОЛОСА

Одна из главных мишеней сторонников антироссийских санкций – лидер главной оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин. Ведь он, выступая 14 марта в палате общин, призвал премьер-министра предоставить доказательства того, что именно Москва стоит за отравлением Скрипаля и отказался огульно осуждать Путина. Теперь многие здешние политики обвиняют Корбина в том, что он подрывает британскую безопасность. Слышно и такое предсказание: у него больше нет шансов стать премьер-министром. Если не заклеймил Россию, значит ставь жирный крест на своей политической карьере?

Одна из главных мишеней сторонников антироссийских санкций – лидер главной оппозиционной лейбористской партии Джереми КорбинФото: REUTERS

Однако слышны и другие голоса. Вот мнение финансового эксперта Саймона Никсона: «Обвинения в адрес Путина привели к тому, что в мире становится все понятнее, что Лондон – столица всепланетарного отмывания денег. Из-за этого во всей Европе более неопределенная финансовая ситуация, что, конечно, внушает серьезнейшее беспокойство». Впрочем, Лондон сейчас, увы, мировая столица не только в отмывании денег, но и в русофобии.

Лондон.

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