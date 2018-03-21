СЕГОДНЯ 13:17 2018-03-21T13:17:46+03:00

Парижские коммунисты намерены закрыть первый во Франции бордель с секс-куклами

В свою очередь феминистки заявили, что заведение пропагандирует культуру насилия

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Несколько депутатов-коммунистов парижского городского совета подали жалобы на первый во Франции бордель с секс-куклами вместо проституток.

Об этом сообщает французская версия новостного портала The Local.

Также недовольство заведением выразили феминистки: по их мнени, бордель пропагандирет культуру насилия.

«Разве мы можем оправдывать существование бизнеса, который основан на симулировании изнасилования женщин?», - цитирует портал представительницу движения за права женщин Лоррэн Кестю.

Однако в полиции отказывались расценивать секс с куклой как изнасилование.

«Нельзя обвинить мужчину в изнасиловании куклы. Это сопоставимо с тем, что женщина написала бы жалобу на дилдо», - заявили правоохранители.

Стражи порядка отметили, что уже проверяли бордель, и не обнаружили никаких нарушений закона — заведения признано безопасным для общественного порядка.

Отмечается, что по документам бордель проходит как «игровой центр». Клиенты могут выбрать одну из четырех секс-кукол, представленных на сайте. Однако чтобы получить адрес заведения необходимо внести предоплату. Кроме того, по прибытии каждый посетитель должен оставить залог в размере 100 евро (около 7 тысяч рублей).

Часовая аренда игрушки обойдется им в 89 евро (около 6,3 тысячи рублей), за два часа придется отдать 149 евро (приблизительно 11,2 тысячи рублей).