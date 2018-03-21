2018-03-21T15:26:29+03:00
Политика

Россия может помочь Бахрейну отправить космонавтов на МКС

На космодроме Байконур в среду обсуждались совместные с королевством проекты в области пилотируемой космонавтики
Дарья ИВАШКИНА
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МКСМКСФото: NASA
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В среду, 21 марта, на космодроме Байконур состоялась встреча генерального директора «Роскосмоса» Игоря Комарова с бригадным генералом военно-воздушных сил (ВВС) Бахрейна Мохамедом бин-Салманом аль Халифом. Как стало известно, в ходе этой встречи обсуждались совместные проекты в области пилотируемой космонавтики.

В частности, собеседники поговорили о подготовке бахрейнских космонавтов к полету на Международную космическую станцию (МКС). «Обсуждались программы подготовки будущих астронавтов Бахрейна в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина к пилотируемым полетам на Международную космическую станцию», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Роскосмоса».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно президент РФ Владимир Путин рассказал о планах России отправить миссию на Марс и возобновить исследования Луны.

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