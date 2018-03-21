Россия может помочь Бахрейну отправить космонавтов на МКС
В среду, 21 марта, на космодроме Байконур состоялась встреча генерального директора «Роскосмоса» Игоря Комарова с бригадным генералом военно-воздушных сил (ВВС) Бахрейна Мохамедом бин-Салманом аль Халифом. Как стало известно, в ходе этой встречи обсуждались совместные проекты в области пилотируемой космонавтики.
В частности, собеседники поговорили о подготовке бахрейнских космонавтов к полету на Международную космическую станцию (МКС). «Обсуждались программы подготовки будущих астронавтов Бахрейна в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина к пилотируемым полетам на Международную космическую станцию», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Роскосмоса».
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно президент РФ Владимир Путин рассказал о планах России отправить миссию на Марс и возобновить исследования Луны.