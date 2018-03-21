В Австралии при заходе на посадку разбился вертолет, два человека погибли

СЕГОДНЯ 15:48 2018-03-21T15:48:25+03:00

По словам немногочисленных очевидцев, машина внезапно стала терять высоту, после чего рухнула в море

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В Австралии упал вертолет с пассажирами на борту. Инцидент случился у восточного побережья континента. По словам немногочисленных очевидцев, винтокрылая машина внезапно стала терять высоту. После чего рухнула в море.

По уточненной информации местного телеканала 9News, вертолет потерпел крушение при посадке неподалеку от тихоокеанского архипелага Уитсанди. В нескольких считанных метрах от острова Гамильтон

На борту разбившегося вертолета находились четыре пассажира и пилот. Два из них погибли, оставшиеся трое срочно госпитализированы с серьезными травмам в ближайший госпиталь.

В компании Whitsunday Air Services, которой принадлежал вертолет, заявили, что машина находилась в исправном состоянии и буквально накануне прошла необходимую техническую проверку. Австралийскими полицейскими проводится необходимый ряд следственных мер для установления всех обстоятельств трагедии.