Греф оценил уровень закредитованности россиян

СЕГОДНЯ 15:45 2018-03-21T15:45:43+03:00

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Глава Сбербанка Герман Греф, общаясь в среду, 21 марта, с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что доля доходов российских семей, идущая на обслуживание кредитов, пока некритична. По словам руководителя крупнейшего в нашей стране банка, в ближайшие два года эта проблема еще не будет острой, однако, по его мнению, за ситуацией на рынке потребительского кредитования нужно очень внимательно следить.

«Если взять долю доходов домохозяйств, которая направляется на обслуживание кредитов, пока это не критичная история. За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема еще не будет острой», - приводит слова Грефа сайт Кремля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, за прошлый год темпы кредитования ускорились примерно на четверть. К такому выводу пришли эксперты Института экономической политики имени Гайдара. Так, с января по октябрь 2017 года общая задолженность населения выросла почти на триллион рублей.