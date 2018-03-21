Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

СЕГОДНЯ 16:24 2018-03-21T16:24:51+03:00

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Ждать скорого таяния сугробов жителям столичного региона не стоит. По прогнозам синоптиков, снег в Москве пролежит еще с месяц. Окончательно же столица расстанется со снежным покровом только ближе к концу апреля.

«Снег в черте города растает не раньше второй декады апреля, а за городом, думаю, это произойдет только в конце апреля, не раньше. Запасы снега большие, высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения», — заявила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Кроме того, по словам Волосюк, свои коррективы может внести и небесная канцелярия. Учитывая нынешнюю капризную зиму с ее внушительными снегопадами и метелями, снегу в Москве может и прибыть. Уже в конце нынешней недели в столице ожидается понижение температуры и небольшой снег.

Стоит отметить, что нынешний март бросает из огня да в полымя. Если ночь на 18 марта стала самой холодной за несколько десятилетий, воздух остыл до почти 20 градусов со знаком минус, то уже 20 марта температура воздуха в Москве впервые в 2018 году перевалила за нулевую отметку и составила 5 °C.