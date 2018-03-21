Матвиенко отключила Нарусовой микрофон за критику Мединского

СЕГОДНЯ 16:35 2018-03-21T16:35:13+03:00

Сенатор от Тувы и мать Ксении Собчак набросилась на министра на заседании Совфеда

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Присутствие министра культуры Владимира Мединского в среду на заседании Совфеда обернулось скандалом. Сенатор от Тувы Людмила Нарусова обвинила Мединского в безнравственности.

Нарусова взяла в руки брошюру, розданную министром перед заседанием сенаторам.

- В брошюре после слов президента, совершенно замечательных, о том, что культура - общенациональный код, вы вставили и свой тезис, что культура должна опираться на цифры. Посмею вам возразить словами академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который говорил, что культура прежде всего, должна опираться на нравственность, - заметила Нарусова.

А потом взяла, да и в лоб обвинила Мединского в безнравственности за историю с его якобы поддельной диссертацией.

- Это недостойно!- заявила Нарусова.

- Людмила Борисовна, простите! - прервала Нарусову спикер Совфеда Валентина Матвиенко и вырубила сенатору микрофон. - Вот недостойно так выступать за заседании Совета Федерации!

Матвиенко напомнила, что на правительственном часе обсуждаются конкретные вопросы, по повестке заседания.

- И мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке. Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, не используя для пиара эту площадку, их можно выяснить, - заявила Матвиенко.

После заседания Совфеда журналисты попросили Мединского прокомментировать этот инцидент, но он не стал отвечать на вопросы, заявив, что спешит на встречу.