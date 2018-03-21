Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку до 1,5-1,75%

СЕГОДНЯ 22:04 2018-03-21T22:04:21+03:00

Такое решение американского Центробанка ни для кого не стало сюрпризом

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В среду, 21 марта, Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам, то есть базовую процентную ставку, на 0,25 процентных пункт - до 1,5-1,75% годовых.

Итоги первого в текущем году заседания ФРС под руководством экс-замминистра финансов США Джерома Пауэлла ни для кого не стали сюрпризом. По данным Чикагской товарной биржи CME Group, вероятность повышения процентной ставки оценивалась в 91,6%. В связи с этим реакция курсов валют и ценных бумаг на новость оказалась незначительной.

Кстати, Федрезерв, который выполняет в Соединенных Штатах функцию Центробанка, по-прежнему придерживается мнения о том, что в 2018 году базовую ставку ждут в общей сложности три повышения. Об этом говорится на сайте регулятора.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 3 февраля пост главы Федеральной резервной системы покинула Джанет Йеллен, одним из важнейших достижений которой на посту председателя ФРС считается первое с 2008 года повышение базовой процентной ставки. Так, 14 декабря 2015 года регулятор повысил ставку до 0,5-0,75% (c 0,25-0,5%).