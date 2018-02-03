2018-02-03T08:46:44+03:00
В мире

Джанет Йеллен покидает пост главы Федеральной резервной системы США

Ее место займет бывший сотрудник американского Минфина Джером Пауэлл
Дарья ИВАШКИНА
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Джанет ЙелленДжанет ЙелленФото: REUTERS
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В субботу, 3 февраля, Джанет Йеллен покидает пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Проработав в американском центральном банке 14 лет, в том числе четыре года в качестве его руководителя, женщина решила сменить работу. Теперь 71-летняя экономист будет работать в Центре Хатчинса по фискальной и денежно-кредитной политике при Институте Брукингса.

По данным СМИ, коллеги очень тепло провожают Йеллен. При этом ей даже подарили флаг ФРС, который развевался над зданием организации в Вашингтоне. Кроме того, в честь своего начальника сотрудники регулятора придумали в соцсетях хэштег #PopYourCollar («Подними свой воротник»), поскольку Джанет Йеллен действительно любит поднимать воротник.

СПРАВКА «КП»

Одним из важнейших достижений Йеллен на посту председателя ФРС считается первое с 2008 года повышение базовой процентной ставки. Так, 14 декабря 2015 года регулятор повысил ставку до 0,5-0,75% (c 0,25-0,5%). А к конце прошлого года базовая ставка находилась уже на уровне 1,25-1,5%.

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