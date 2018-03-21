Журналистов отзывают из Госдумы после оправдания Слуцкого

СЕГОДНЯ 22:18 2018-03-21T22:18:24+03:00

Комиссия Госдумы по этике не нашла ничего предосудительного в поведении депутата Леонида Слуцкого в отношении журналисток. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В среду думская комиссия по этике наконец собралась, чтобы разобраться в секс-скандале, связанном с главой думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким. Заседала комиссия в закрытом режиме. На нее пригласили продюсера телекомпании «Дождь» Дарью Жук и корреспондента Русской службы Би-би-си Фариду Рустамову, которые обвинили Слуцкого в приставаниях во время работы. Обе девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. После выступления журналисток комиссия выслушала самого Слуцкого и в итоге вынесла решение: в поведении депутата не было никаких нарушений.

- Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л.Э.Слуцкому практически одновременно - в период выборов президента России, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место «инцидентов». Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц, - говорится в тексте решения комиссии.

Журналистки, по их собственным словам, такому решению не удивились. Они заметили, что «депутаты не пытались разобраться в том, что произошло, они просто поделились с нами своими взглядами на жизнь и на мораль».

При этом депутаты предложили журналисткам обратиться со своими жалобами в правоохранительные органы. Вот только смысла в этом никакого нет. В российском законодательстве сейчас нет статьи за домогательства.

Решение думской комиссии по этике возмутило журналистское сообщество. Так, руководство некоторых СМИ уже заявило, что отзывает работающих в Госдуме журналистов.