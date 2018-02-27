Секс-скандал в Госдуме: журналистки обвинили видного депутата в приставаниях

27 Февр. 21:51 2018-02-27T23:25:24+03:00

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Давно из Госдумы не было таких огненных новостей, сплошная законодательная рутина. А ведь депутаты народ веселый, любят жить полной жизнью и на широкую ногу. С девушками-журналистками могут и пофлиртовать, и приобнять при разговоре, и щекотливо пошутить - говорю вам это как парламентский корреспондент. Но это, знаете, обычно как-то не всерьез, большинство депутатов все-таки не рискуют своим положением, а с журналистками уж тем более стараются быть осторожными. Поэтому скандал, связанный с именем главы думского Комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого обвинили в сексуальных домогательствах, стал для всех настоящей бомбой! Раскол возник даже в депутатских рядах. Одни депутаты, в том числе женщины, встали грудью на защиту Слуцкого, уверяя, что этот народный избранник безупречен в своем поведении, а другие женщины-депутаты на этой волне предложили разработать законопроект, вводящий ответственность за сексуальные домогательства. О разгоревшемся в Думе секс-скандале знают уже и в Кремле. Знают, но не следят, как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, с чего все началось. Во время разговора с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова сообщила, что его однопартиец Леонид Слуцкий подозревается в приставаниях к журналисткам парламентского пула. «Со мной этого не было, но я слышала об этом неоднократно, это происходит не первый год, по словам моих коллег. Об этом знает вся Госдума», – заявила она.

Как уверяют на телеканале, одна из журналисток парламентского пула на условиях анонимности заявила им о поведении Слуцкого в момент интервью в его кабинете: «Он прислонил внутреннюю часть ладони к моему лобку и провел рукой вверх. Это произошло в прошлом году. После этого я больше с ним не общалась и избегаю его».

Позже на сайте телеканала появилось сообщение, что у них есть «показания» двух парламентских журналисток, обвиняющих Слуцкого в домогательствах. При этом обе журналистки рассказали об этом на условиях анонимности.

- В данном случае речь идет не о харассменте. Все, кто меня хотя бы сколь-либо знает, представляют, что я вряд ли способен на подобного рода поступки. Тем более странно, что это через год даже с лишним вылезло ниоткуда, поскольку сами виртуальные, анонимные носители этих нападок говорят о том, что это было давно. Следовательно, это некая провокация с целью внести ложку дегтя в мою репутацию, - заявил Слуцкий журналистам.

По мнению Слуцкого, наезд на него специально устроен в предверии президентских выборов. Хотя посыл несколько странный, поскольку Слуцкий не баллотируется в президенты, а на рейтинге Владимира Жириновского это вряд ли скажется. Подавать на «клеветниц» в суд депутат пока не собирается, вместо этого он пообещал встретится с журналистками парламентского пула, чтобы прояснить ситуацию.

- Сейчас любые иски – это просто лить воду на мельницу тех, кто хотел бы раздувания подобного скандала. Будем дальше работать и заниматься профессиональной деятельностью. Ситуация эта искусственная сама по себе и думаю, что таким же точно образом она и пройдет, - сказал Слуцкий.

А вот вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев пообещал, что дело просто так не оставит. Он заявил, что ЛДПР на ближайшем заседании Совета Думы 1 марта поставит вопрос о лишении парламентской аккредитации журналистов телеканала «Дождь», а еще подготовит обращение в правоохранительные органы в связи с «провокационными» обвинениями в адрес Слуцкого.

- СМИ не вправе выдвигать подобные обвинения, если они не имеют подтверждений, доказательств и фактов. Если это просто голословные обвинения, то должны быть, как минимум, принесены извинения, - заявил Лебедев. Наезд на Слуцкого он назвал поиском российских вайнштейнов (американский продюсер Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах к актрисам).

Женский клуб Госдумы (его возглавляют четыре женщины-сопредседателя от разных фракций) опубликовал заявление, в котором говорится, что участницы клуба знают Слуцкого «как порядочного и ответственного политика, и что произошедшее напоминает заранее срежиссированную операцию по его дискредитации».

А вот зампредседателя думского комитета по делам семьи, телеведущая Оксана Пушкина пообещала прописать понятие «харассмент» в законодательстве.

- Чаще всего женщины в случаях сексуального домогательства молчат и в лучшем случае увольняются с работы. Если есть факты – доводите дело до конца. Это процветает в нашем обществе! - призвала анонимных журналисток Пушкина.

Ее поддержал первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Он предложил ввести за подобные проступки административные штрафы.

Забавно, что в самый разгар скандала сам Слуцкий только подлил масла в огонь. На своей странице в Фэйсбуке депутат обсудил произошедшее со своим коллегой по международному комитету Антоном Морозовым и бывшим сотрудником представительства Северной Осетии при президенте Алексеем Габисовым. «Леонид Эдуардович, это возмутительно! Я готов взять пару журналисток на себя!» - написал Слуцкому Морозов. «Обсудим», – ответил Слуцкий. «Я тоже возьму три на себя», – заметил Габисов. «Сбавьте темп, коллеги! Где я вам столько журналисток найду?!» – пошутил Слуцкий. Это не оставила без внимания одна из журналисток парламентского пула.

«А сам факт таких ответов Слуцкого на комментарии не предмет для обсуждения на комиссии по этике?» - задалась вопросом журналистка.

Судя по всему, быстро замять и забыть секс-скандал в парламенте не получается.