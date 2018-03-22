Гройсман: «Украина отвязалась от российской зависимости»

СЕГОДНЯ 01:29 2018-03-22T01:31:09+03:00

Премьер Незалежной уверен, что республика увеличит экспорт в Европу и Азию и "станет сильнее"

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После прекращения действия программы экономического сотрудничества с Россией, Украина станет сильнее. Такое мнение высказал премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман.

«После разрыва мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости», — написал глава правительства в микроблоге в Тwitter.

Твит Владимира ГройсманаФото: СОЦСЕТИ

Он обвинил Россию в экономическом давлении на Киев и развязывании конфликта в Донбассе. Гройсман уверен, что экспорт украинских товаров в Европу и Азию будет только расти.

Ранее в среду сайт kp.ru писал, что правительство Украины остановило программу по экономическому сотрудничеству с Россией. Решение кабмин принял 21 марта без обсуждения.

Напомним, что программу экономического сотрудничества с Россией стороны согласовали в 2011 году. Она включала в себя взаимодействие в торговой, транспортной, туристической, социально-гуманитарной, приграничной и других сферах. Действие программы рассчитывалось до 2020 года.