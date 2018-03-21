Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

СЕГОДНЯ 14:14 2018-03-21T14:14:57+03:00

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Правительство Украины остановило программу по экономическому сотрудничеству с Россией. Такое решение принято без обсуждения на заседании кабинета министров в среду, 21 марта. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Программу экономического сотрудничества с Россией стороны согласовали в 2011 году. Она включала в себя взаимодействие в торговой, транспортной, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других сферах. Действие программы рассчитывалось до 2020 года.

По словам Гройсмана, теперь Украина намерена переориентировать экономику на Европу и увеличить долю экспорта в страны ЕС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на Украине арестовали активы «Газпрома» на сумму $3,8 млн. Средства взыскали в пользу госбюджета. Решение принято после разрыва «Газпромом» газовых контрактов с «Нафтогазом Украины». Официально руководство Украины объяснило изъятие средств нарушением российской стороной антимонопольного законодательства.