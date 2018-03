В Дублине горят несколько этажей гостиницы Metro Hotel

На нескольких верхних этажах дублинской гостиницы Metro Hotel полыхает пожар. На фото и видео огонь виден в окнах пяти этажей. Пожарные сообщили, что горят семь этажей.

Здание отеля расположено в районе Баллимун, неподалеку от аэропорта ирландской столицы. Для борьбы с огнем на место прибыли восемь пожарных машин и скорой помощи, пишет The Sun.

Aengus Cox on Twitter. . @DubFireBrigade battling a blaze on the upper floors at the Metro Hotel in Ballymun. @rtenews https://t.co/LQaRWPI0bQ