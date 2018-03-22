2018-03-22T03:52:02+03:00
Происшествия

В Дублине горят несколько этажей гостиницы Metro Hotel

Здание расположено недалеко от аэропорта ирландской столицы [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Пожар в Metro Hotel в ДублинеПожар в Metro Hotel в ДублинеФото: СОЦСЕТИ
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На нескольких верхних этажах дублинской гостиницы Metro Hotel полыхает пожар. На фото и видео огонь виден в окнах пяти этажей. Пожарные сообщили, что горят семь этажей.

Здание отеля расположено в районе Баллимун, неподалеку от аэропорта ирландской столицы. Для борьбы с огнем на место прибыли восемь пожарных машин и скорой помощи, пишет The Sun.

Aengus Cox on Twitter. . @DubFireBrigade battling a blaze on the upper floors at the Metro Hotel in Ballymun. @rtenews https://t.co/LQaRWPI0bQ

Сверху на асфальт падают горящие обломки, 150 постояльцев гостинницы были эвакуированы. Данных о пострадавших и погибших пока не поступало.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на 13-м этаже здания отеля, а затем распространился на другие этажи. В департаменте по делам бездомных мэрии Дублина сообщили, что в гостинице сейчас не проживают семьи, у которых нерт своего жилья.

Напомним, сайт kp.ru писал в январе 2018 года, о мощнейшем пожаре у аэропорта Дублина, который попал на видео. На кадрах запечатлены черные клубы дыма, которые поднимаются от свалки автомобилей. Огонь пылал населенном пункте Сейнт Маргарет, на территории завода по переработке машин.

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