2018-03-22T16:41:04+03:00
Политика

Песков назвал преждевременными разговоры о прорыве в отношениях России и США

Пресс-секретарь президента России отметил, что еще необходимо наладить диалог
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле считают, что пока рано говорить о прорыве в отношениях России и США после разговора лидеров двух стран Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте не будем говорить ни о каких прорывах, сначала нужно все-таки говорить о том, чтобы наладить диалог, как минимум, — до прорыва здесь еще далеко", — сказал Песков журналистам в четверг, 22 марта.

Отвечая на вопрос, дал ли президент распоряжение министерству иностранных дел организовать подготовку к саммиту, Песков сказал: "Да, мы вчера сообщали о том, что президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места такого возможного саммита".

Напомним, 20 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в ходе которого американский лидер поздравил российского президента с переизбранием. А также главы государств обсудили важные вопросы мировой политики, поддержали развитие взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с терроризмом.

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