Путин провел телефонный разговор с Трампом

СЕГОДНЯ 18:36 2018-03-20T18:49:33+03:00

Ранее в Белом доме заявляли, что президент США пока не планирует связываться с главой российского государства по поводу его победы на выборах

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Во вторник, 20 марта, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в Белом доме. При этом там не назвали темы, которые обсудили лидеры двух стран.

Позже пресс-служба Кремля уточнила, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах.

Напомним, ранее е в администрации президента США, что Трамп пока не планирует связываться с Путиным, чтобы поздравить его с победой на прошедших 18 марта президентских выборах.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравления Путина со стороны Трампа. При этом представитель Кремля отметил, что "утро вечера мудренее".

По итогам обработки 99,98% протоколов участковых избиркомов на выборах президента России, действующий глава одерживает победу с результатом 76,69%. Явка составила 67,98%.