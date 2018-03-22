Матвиенко предложила заменить обязательное медстрахование на добровольное

СЕГОДНЯ 17:05 2018-03-22T17:05:43+03:00

По мнению спикера Совета Федерации, средства на лечение могли бы поступать напрямую из бюджета

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила заменить обязательное медицинское страхование добровольным, а средства на лечение перечислять напрямую из федерального и регионального бюджетов в обход фонда ОМС.

«Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая. Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Зачем мы эти фонды насоздавали, давайте напрямую деньги перечислять из федерального, регионального бюджета. Все по-честному, все прозрачно», - сказала Матвиенко на заседании научно-экспертного совета по реализации задач, поставленных президентом при оглашении послания Федеральному собранию.

Матвиенко назвала страховые компании конторками, которые перекачивают средства в медучреждениями. Контролем качества медуслуг «прокладки» не занимаются. Спикер предложила комитету Совфеда по соцполитике подсчитать, сколько денег уходит на содержание страховщиков и в ФОМС. При подготовке программы реформирования системы медстрахования, по словам Матвиенко, мог бы помочь зарубежный опыт, пишет РИА Новости.