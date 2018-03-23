Военные США рассказали о контактах с РФ по Сирии

СЕГОДНЯ 08:03 2018-03-23T08:03:31+03:00

В коалиции считают, что российские представители действуют иначе, чем руководство Минобороны

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Представитель международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ* в Сирии полковник Райан Диллон рассказал, что американские военные периодически связываются с российской стороной в рамках механизма по предотвращению конфликтов.

По его словам, представители РФ в республике ведут себя, действительно, профессионально и быстро реагируют на все сообщения, чего нельзя сказать о нашем министерстве обороны.

"Есть большая разница между теми, кто находится на земле, кто остается профессионалом, и теми, кто находится на гораздо более высоком бюрократическом уровне", — цитирует РИА Новости Диллона.

Военнослужащий США подчеркнул, что Минобороны РФ якобы постоянно "выдвигает ложные обвинения", касающиеся, в частности, поддержки Вашингтоном террористических сил.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по мнению руководства российского военного ведомства, истинной целью незаконного пребывания американцев на территории Сирии является уже не борьба с боевиками, а захват экономических активов.