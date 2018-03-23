2018-03-23T08:03:31+03:00
Политика

Военные США рассказали о контактах с РФ по Сирии

В коалиции считают, что российские представители действуют иначе, чем руководство Минобороны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Американские военные продолжают пребывание в Сирии, несмотря на протесты властей республикиАмериканские военные продолжают пребывание в Сирии, несмотря на протесты властей республикиФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

Представитель международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ* в Сирии полковник Райан Диллон рассказал, что американские военные периодически связываются с российской стороной в рамках механизма по предотвращению конфликтов.

По его словам, представители РФ в республике ведут себя, действительно, профессионально и быстро реагируют на все сообщения, чего нельзя сказать о нашем министерстве обороны.

"Есть большая разница между теми, кто находится на земле, кто остается профессионалом, и теми, кто находится на гораздо более высоком бюрократическом уровне", — цитирует РИА Новости Диллона.

Военнослужащий США подчеркнул, что Минобороны РФ якобы постоянно "выдвигает ложные обвинения", касающиеся, в частности, поддержки Вашингтоном террористических сил.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по мнению руководства российского военного ведомства, истинной целью незаконного пребывания американцев на территории Сирии является уже не борьба с боевиками, а захват экономических активов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Песков: Путин не ожидал столь высокого уровня поддержки на выборах
Лавров провел переговоры с главой МИД Вьетнама
Опубликовано видео с застрявшей во льдах Арктики американской подлодки
В США начали расследование в отношении завода "Калашников" во Флориде
Песков рассказал о возможной конституционной реформе
В Турции установили памятник российскому послу Андрею Карлову
В результате пожара в жилом комплексе во Вьетнаме погибли 13 человек
Гости принца Гарри и Меган Маркл получат позолоченные приглашения на свадьбу
Песков поделился планами Путина в отношении внешней политики
Блогер из Великобритании устроила трансляцию «самого унизительного свидания»
Погода в Москве на 23 марта 2018 года: местами возможны осадки
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
Пилот турецкого истребителя F-16 погиб при крушении
Индекс Dow Jones упал на 700 пунктов на фоне угрозы торговой войны США и Китая