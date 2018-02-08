2018-02-08T18:25:15+03:00
Политика

В Минобороны заявили, что истинной целью США в Сирии является захват экономических активов

В ведомстве отметили, что причиной обстрела коалицией стали не согласованные с Россией действия ополченцев в Сирии
Екатерина БОЛГОВА
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В Минобороны РФ прокомментировали обстрел коалицией сирийских ополченцевВ Минобороны РФ прокомментировали обстрел коалицией сирийских ополченцевФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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В Минобороны России прокомментировали обстрел международной коалицией во главе с США ополченцев в Сирии.

«Причиной инцидента стали не согласованные с командованием российской оперативной группы в населённом пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что авиация коалиции во главе с США обстреляла ополченцев, когда они проводили операцию против «спящей» ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода «Эль-Исба» в провинции Дейр эз-Зор.

«В результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев», — сообщает Минобороны.

Российское командование на авиабазе Хмеймим провело переговоры с представителями штаба сил международной коалиции. После чего, как отмечается, «американская сторона заявила, что нефтеперерабатывающий завод находится под контролем Сирийских демократических сил и военнослужащих США».

По данным Минобороны, этот факт свидетельствует о том, что «истинной целью продолжения незаконного пребывания сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов».

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