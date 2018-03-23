2018-03-23T09:52:46+03:00
Политика

Песков: Путин не ожидал столь высокого уровня поддержки на выборах

По мнению пресс-секретаря президента РФ, на фоне давления других стран россияне сплачиваются вокруг сильного лидера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин был переизбран на четвертый срокПрезидент России Владимир Путин был переизбран на четвертый срокФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин не ожидал получить столько поддержки избирателей на выборах. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который признался, что это было неожиданно и для него.

"Конечно, будучи президентом, когда ты пользуешься такой поддержкой, ты понимаешь и уровень ответственности. Каждый лидер несет бремя ответственности за ту поддержку, которую он получает", - добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что сейчас на Россию оказывается "беспрецедентное давление" со стороны других государств, и как это неоднократно бывало в истории нашей страны, видя такое "сумасшествие", народ решил сплотиться вокруг сильного лидера, передает телеканал RT.

Напомним, что очередные выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по предварительным данным Центризбиркома, Путин одержал победу с 76,7% голосов.

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