Песков: Путин не ожидал столь высокого уровня поддержки на выборах
Президент России Владимир Путин не ожидал получить столько поддержки избирателей на выборах. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который признался, что это было неожиданно и для него.
"Конечно, будучи президентом, когда ты пользуешься такой поддержкой, ты понимаешь и уровень ответственности. Каждый лидер несет бремя ответственности за ту поддержку, которую он получает", - добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что сейчас на Россию оказывается "беспрецедентное давление" со стороны других государств, и как это неоднократно бывало в истории нашей страны, видя такое "сумасшествие", народ решил сплотиться вокруг сильного лидера, передает телеканал RT.
Напомним, что очередные выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018 года.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по предварительным данным Центризбиркома, Путин одержал победу с 76,7% голосов.