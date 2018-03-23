Путин обратится к нации

СЕГОДНЯ 12:05 2018-03-23T12:05:46+03:00

Владимир Путин выступит с телевизионным обращением к нации. ФОТО Алексей Дружинин / ТАСС

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сегодня Владимир Путин выступит с телевизионным обращением к нации.

- Как вы знаете, ВЦИК объявлены официальные результаты выборов президента, - сказал Песков. - В 13:00 президент обратится к гражданам страны.

Дмитрий Песков не стал уточнять ни конкретные темы, ни какие вопросы будут подняты президентом:

- Подождите, осталось недолго, президент сам объяснит.

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