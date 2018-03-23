2018-03-23T12:05:46+03:00
Политика

Путин обратится к нации

В пятницу, 23 марта, глава государства подведет итоги выборов
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments11
Владимир Путин выступит с телевизионным обращением к нации. ФОТО Алексей Дружинин / ТАССВладимир Путин выступит с телевизионным обращением к нации. ФОТО Алексей Дружинин / ТАСС
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сегодня Владимир Путин выступит с телевизионным обращением к нации.

- Как вы знаете, ВЦИК объявлены официальные результаты выборов президента, - сказал Песков. - В 13:00 президент обратится к гражданам страны.

Дмитрий Песков не стал уточнять ни конкретные темы, ни какие вопросы будут подняты президентом:

- Подождите, осталось недолго, президент сам объяснит.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ЦИК признал выборы президента состоявшимися

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о признании минувших выборов президента России состоявшимися и действительными. Выявленные нарушения, по словам Памфиловой, итоги голосования под сомнение не ставят. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин отметил высокий уровень доверия к нему россиян
Песков выразил надежду на снижение уровня русофобии в США
Ученые нашли способ продлить жизнь
Высланные из России британские дипломаты покинули посольство
Кремль не намерен вмешиваться в конфликт между СМИ и Госдумой
Диппредставительство ЕС в РФ не получало заявления об отзыве посла Евросоюза
В театре рассказали о состоянии здоровья Федора Добронравова
Лавров: Трамп горит желанием нормализовать отношения Москвы и Вашингтона
Лавров: каждая страна должна сама решать вопрос о работе их дипломатов РФ
Fiat Chrysler урегулировала иск родителей погибшего актера Ельчина
В Киева суд собирается принять решение по аресту Надежды Савченко
Итоги голосования на выборах президента России в 2018 году: Путин победил с 76,69% голосов
ЦИК признал выборы президента состоявшимися
Из Восточной Гуты выведено 1900 исламистов с семьями
В Кремле надеются на скорую встречу Путина и Трампа
Физики сделали томографию фрагменту редкого метеорита
На платежках ЖКХ запретили размещать рекламный спам
В 2018 году благосостояние россиян вырастет впервые после кризиса
В Австралии выбросились на берег около 150 дельфинов-гринд
Российские военные приняли участие в учениях на 112 полигонах и 73 аэродромах
Максакова рассказала, кто заказал убийство экс-депутата Вороненкова
Чехия собралась выслать российских дипломатов
Росстандарт предложил ужесточить требования к составу шоколада
Россельхознадзор уничтожил больше 13 тонн запрещенных европейских сыров