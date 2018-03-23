Путин обратится к нации
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сегодня Владимир Путин выступит с телевизионным обращением к нации.
- Как вы знаете, ВЦИК объявлены официальные результаты выборов президента, - сказал Песков. - В 13:00 президент обратится к гражданам страны.
Дмитрий Песков не стал уточнять ни конкретные темы, ни какие вопросы будут подняты президентом:
- Подождите, осталось недолго, президент сам объяснит.
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ЦИК признал выборы президента состоявшимися
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о признании минувших выборов президента России состоявшимися и действительными. Выявленные нарушения, по словам Памфиловой, итоги голосования под сомнение не ставят. (подробности)
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