2018-03-23T18:09:08+03:00
В мире

Минфин США расширил санкции против граждан Ирана, причастных к кибератакам

Меры были приняты в ответ на «злонамеренные действия», направленные на кражу американских правительственных и коммерческих секретов
Денис СУХОВ
Поделиться:
Минфин США расширил санкции против граждан Ирана, причастных к кибератакамМинфин США расширил санкции против граждан Ирана, причастных к кибератакамФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вашингтон пополнил санкционные списки десятью физическими лицами и одной организацией из Ирана, которых подозревает в совершении киберпреступлений. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

В ведомстве, отвечающем в том числе за американскую санкционную политику, подчеркнули, что новые ограничения введены на основании исполнительного указа, который ращрешает применение таких мер в ответ на «значительные злонамеренные действия" в киберсфере».

В частности, под санкции могут попадать хакеры и государственные структуры, которые по мнению американских властей, пытались похитить с помощью интернета правительственные и коммерческие секреты США.

Как сообщал сайт kp.ru, 13 марта президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против Ирана, которые на протяжении десятилетий вводились из-за разработки Тегераном ракетной и ядерной программы, а также за «поддержку терроризма и нарушения прав человека».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24