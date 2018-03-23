Минфин США расширил санкции против граждан Ирана, причастных к кибератакам

СЕГОДНЯ 18:08 2018-03-23T18:09:08+03:00

Меры были приняты в ответ на «злонамеренные действия», направленные на кражу американских правительственных и коммерческих секретов

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Вашингтон пополнил санкционные списки десятью физическими лицами и одной организацией из Ирана, которых подозревает в совершении киберпреступлений. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

В ведомстве, отвечающем в том числе за американскую санкционную политику, подчеркнули, что новые ограничения введены на основании исполнительного указа, который ращрешает применение таких мер в ответ на «значительные злонамеренные действия" в киберсфере».

В частности, под санкции могут попадать хакеры и государственные структуры, которые по мнению американских властей, пытались похитить с помощью интернета правительственные и коммерческие секреты США.

Как сообщал сайт kp.ru, 13 марта президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против Ирана, которые на протяжении десятилетий вводились из-за разработки Тегераном ракетной и ядерной программы, а также за «поддержку терроризма и нарушения прав человека».