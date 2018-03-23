Минфин США расширил санкции против граждан Ирана, причастных к кибератакам
Вашингтон пополнил санкционные списки десятью физическими лицами и одной организацией из Ирана, которых подозревает в совершении киберпреступлений. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.
В ведомстве, отвечающем в том числе за американскую санкционную политику, подчеркнули, что новые ограничения введены на основании исполнительного указа, который ращрешает применение таких мер в ответ на «значительные злонамеренные действия" в киберсфере».
В частности, под санкции могут попадать хакеры и государственные структуры, которые по мнению американских властей, пытались похитить с помощью интернета правительственные и коммерческие секреты США.
Как сообщал сайт kp.ru, 13 марта президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против Ирана, которые на протяжении десятилетий вводились из-за разработки Тегераном ракетной и ядерной программы, а также за «поддержку терроризма и нарушения прав человека».