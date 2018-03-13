2018-03-13T04:01:44+03:00
В мире

Трамп еще на год продлил санкции против Ирана

Президент США объяснил это решение тем, что Тегеран продолжает «неправильную» с его точки зрения политику
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Американский лидер Дональд ТрампАмериканский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Ирана на год, начиная с 15 марта 2018 года – дня, когда истекает очередной срок ограничений в отношении Тегерана.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский лидер принял такое решение в связи с тем, что иранские власти продолжают «действия и политику», угрожающие национальной безопасности Соединенных Штатов, в том числе «разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека».

Ранее сайт kp.ru писал, что в январе этого года Дональд Трамп «в последний раз» продлил заморозку санкций против Ирана, которые были введены ранее из-за ядерной программы страны и отменены после того, как было заключено соглашение по атому. При этом президент США потребовал от Евросоюза «исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Актер Олег Граф скончался на 50 году жизни
Никки Хейли: Историческая встреча Трампа с Ким Чен Ыном важна для всего мира
Патриарх Кирилл глубоко опечален известием о смерти Олега Табакова
Тиллерсон «абсолютно уверен» в причастности России к отравлению Скрипаля
В Госдуме считают, что Лондон использует «дело Скрипаля» для нагнетания ситуации в России
Премьер Британии и президент Франции обсудили «агрессивное поведение» России
СМИ рассказали, что Киев хочет получить от России за полеты в Крым $209 миллионов
Путин обсудил с принцем Абу-Даби российско-эмиратское сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке
Модернизация самолета МиГ-31 шла одновременно с разработкой «Кинжала»
В Германии скончался «бухгалтер Освенцима» Оскар Гренинг
В аэропорту Катманду назвали причину крушения пассажирского самолета
Госдеп США не верит, что блокировка «Северного потока – 2» изменит политику России
Белый дом: Отравление Скрипаля в Великобритании — это беспредел
Генпрокуратура Украины приостановила расследование дела против Саакашвили
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова
Россия, Турция и Иран проведут трехсторонний саммит в Стамбуле 4 апреля
В американском Остине прогремел второй за сутки взрыв
Минобороны: Ил-76 ВКС РФ не нарушал воздушное пространство Эстонии
«Союзмультфильм»: Все новые серии мультфильма «Простоквашино» будут посвящены Табакову
В МИД РФ назвали «цирковым шоу» выступление Мэй по делу Скрипаля
Небензя: Дамаск имеет полное право проводить антитеррористические операции
В Шереметьево создадут семь теплых курилок
«Нафтогаз» рассчитывает взыскать с России $8 млрд за утраченные в Крыму активы
Постпред США при ООН пригрозила ударом по сирийским войскам в Восточной Гуте
СБУ вызвала Савченко для дачи показаний по делу Рубана
Могерини заявила, что ЕС не признает выборы президента России в Крыму
Могерини: Власти ЕС готовы к трехсторонним переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»