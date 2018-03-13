Трамп еще на год продлил санкции против Ирана

СЕГОДНЯ 03:49 2018-03-13T04:01:44+03:00

Президент США объяснил это решение тем, что Тегеран продолжает «неправильную» с его точки зрения политику

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Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Ирана на год, начиная с 15 марта 2018 года – дня, когда истекает очередной срок ограничений в отношении Тегерана.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский лидер принял такое решение в связи с тем, что иранские власти продолжают «действия и политику», угрожающие национальной безопасности Соединенных Штатов, в том числе «разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека».

Ранее сайт kp.ru писал, что в январе этого года Дональд Трамп «в последний раз» продлил заморозку санкций против Ирана, которые были введены ранее из-за ядерной программы страны и отменены после того, как было заключено соглашение по атому. При этом президент США потребовал от Евросоюза «исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки».