Посол РФ отправил пострадавшему в Солсбери полицейскому письмо

СЕГОДНЯ 01:57 2018-03-24T01:58:05+03:00

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Российский посол в Лондоне Александр Яковенко написал письмо британскому полицейскому Нику Бэйли, пострадавшему во время инцидента с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери. Текст послания опубликован на странице посольства в Тwitter.

«Вы можете быть уверены в том, что Россия не имеет никакого отношения к этому дерзкому инциденту и готова взаимодействовать с британскими властями в отношении расследования, как в двустороннем формате, так и по линии международных организаций», - заверил Яковенко.

Письмо посла РФ Александра Яковенко Нику БэйлиФото: СОЦСЕТИ

Он отметил, что испытал чувство облегчения, когда узнал, что Бэйли был выписан из больницы и воссоединился со своей семьей. Дипломат пожелал полицейскому скорейшего полного восстановления и возвращения к нормальной жизни. Посол поблагодарил британца за проявленное мужество во время расследования нападения на двух российских граждан.

Полицейский Ник БэйлиФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 марта Бэйли первым прибыл к скамейке в Солсбери, на которой нашли бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в бессознательном состоянии. Полицейский также пострадал от контакта с отравляющим веществом. После этого его поместили в отделение интенсивной терапии.

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- Я не думаю, что история с обвинением России по делу Скрипалей продлится долго, - говорит господин Сенгупта. – Нет доказательств. Когда англичане заявили о химической атаке, французы, к примеру, отнеслись к этому скептически. Все дружно выразили солидарность, но это просто дипломатическая вежливость. Если бы президент Франции Макрон действительно думал, что русские отравили Скрипалей, он бы тут же отменил свой предстоящий визит в Москву. Министр иностранных дел Германии также настаивает, что это только русско-британское дело. Англичане с такой изумляющей стремительностью обвинили Россию, что насторожился даже Евросоюз. В сущности, в Европе никто не хочет прямой конфронтации с Россией. Безусловно, есть страны, такие, как Польша, Швеция, прибалтийские государства, которые всегда будут агрессивны по отношению к России. Они увидят для себя новые возможности в этом скандале. Но все это пройдет. История уже сходит с первых полос газет. Даже Литвиненко забыли, хотя в его деле как минимум был мотив. Литвиненко постоянно досаждал России, писал книги, работал на Березовского. Но в деле Скрипаля нет никакого мотива. Вы приводите мне аргументы в пользу версии, что Скрипалей «убрали» Ми-5 и Ми-6. Я не убежден. Я не думаю, что Великобритания хочет начать войну с русскими. Это такая маленькая страна. (подробности)