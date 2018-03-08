СМИ: Скрипаль, его дочь и полицейский находятся в коме

СЕГОДНЯ 03:47 2018-03-08T04:01:42+03:00

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Трое пострадавших от некоего нервно-паралитического вещества в английском городе Солсбери – бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский, который первым прибыл на место отравления, – находятся в коме, передает телеканал Sky News.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, один из офицеров британской полиции, работавших на месте, где нашли без сознания 66-летнего экс-сотрудника ГРУ и 33-летнюю женщину, тоже попал в больницу с признаками отравления. Его состояние медики оценивали как тяжелое.

Напомним, Скрипаль в 2006 году был осужден за госизмену – шпионаж в пользу Великобритании. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, а через несколько лет обменяли на группу россиян, арестованных в США по обвинению в разведдеятельности.

5 марта Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра в Солсбери. Их обнаружили на скамейке в небольшом паркеу магазина и тут же госпитализировали с признаками отравления, оба находятся в реанимации в критическом состоянии.

Позже Скотланд-Ярд объявил, что их отравили неким нервно-паралитическим веществом, и что это была попытка умышленного убийства. В полиции заявили, что работа на месте инцидента продлится еще несколько дней.